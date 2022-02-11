Строительный мусор заполонил двор возле школы для детей с отклонениями в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса неподалеку от специальной коррекционной школы № 80 для детей с ограниченными возможностями здоровья образовалась свалка строительных отходов, что вызывало недоумение у горожан. Речь идет о территории в районе дома №11 на проспекте Курако.

– Хаус после ремонта крыши….Рядом находится школа, для детей с отклонением.. (стиль автора сохранен, – прим.ред.) – указала интернет-пользователь.

Из размещенных в Сети кадров следует, что по двору разбросаны деревянные балки, б/у вещи, а также упаковки из-под стройматериалов. Однако причина, по которой хлам остался лежать на придомовой землей, остается неизвестна. Местные жители опасаются, что дети могут устроить игры с отбросами и получить травмы.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что неисчезающие горы мусора в кузбасском поселке возмутили местных жителей.