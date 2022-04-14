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Строительный мусор окружил детские сады в центре Кемерова

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Кемеровчане пожаловались на несанкционированную свалку, развернувшуюся в центре.

Жители Кемерова обратились к журналистам VSE42.Ru с жалобой на свалку, которая образовалась после сноса гаражей на Октябрьском проспекте.


Дело в том, что вокруг находятся два детских сада и родители опасаются такого вида вокруг.

– Ну хорошо, мы, жители домов, смотрим на эту безобразную свалку из окон своих квартир. Но зачем это видеть ребятишкам, которых родители водят мимо этой помойки в детсады? – посетовала горожанка.

Кузбассовцы за последнее время стали чаще жаловаться на проблемы с мусором. Напомним, ранее новокузнечане обнаружили незаконную свалку с опасными отходами на пути к школе.

Фото: VSE42.Ru

Да!
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