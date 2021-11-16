Строители учтут лосиные тропы при создании объезда Кемерово

Накануне, 15 ноября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел встречу с предпринимателями. В ходе мероприятия глава региона рассказал о нюансах создания платной объездной трассы вокруг Кемерова. Губернатор сообщил, что новая дорога будет включать в себя участок, расположенный под лосиной тропой. Подобный элемент был заимствован у Европы и впервые выполняется в России.

‒ У нас очень много лосиных троп, они здесь шли много тысячелетий, мы это должны сохранить. Выход лося на скоростную трассу опасен, мы должны защитить всех, кто едет по трассе, ‒ передает слова Сергея Цивилева ТАСС.

Решение о внедрении новой технологии было принято из-за того, что животные не идут в скотопрогоны под трассами.

Напомним, что строительство объездной дороги начнется грядущей зимой.

Ранее редакция AVOKADO писала о гибели лося после столкновения с автомобилем на одной из трасс региона.