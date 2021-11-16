Строители учтут лосиные тропы при создании объезда Кемерово

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Власти Кемеровской области сообщили, что обход областной столицы будет первой трассой в России, выполненной с элементом, позволяющим снизить риск ДТП с участием диких животных.

Накануне, 15 ноября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел встречу с предпринимателями. В ходе мероприятия глава региона рассказал о нюансах создания платной объездной трассы вокруг Кемерова. Губернатор сообщил, что новая дорога будет включать в себя участок, расположенный под лосиной тропой. Подобный элемент был заимствован у Европы и впервые выполняется в России.

‒ У нас очень много лосиных троп, они здесь шли много тысячелетий, мы это должны сохранить. Выход лося на скоростную трассу опасен, мы должны защитить всех, кто едет по трассе, ‒ передает слова Сергея Цивилева ТАСС.

Решение о внедрении новой технологии было принято из-за того, что животные не идут в скотопрогоны под трассами.


Напомним, что строительство объездной дороги начнется грядущей зимой.


Ранее редакция AVOKADO писала о гибели лося после столкновения с автомобилем на одной из трасс региона.

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