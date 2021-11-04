Строители разобрали тротуар возле новой школы в Кемерове из-за задержки зарплаты

Соответствующая информация появилась в соцсети во "ВКонтакте". Автор прикрепил видеоролик, как несколько мужчин демонтируют тротуарную плитку на территории возле новой школы на Притомском проспекте в городе Кемерово

Публикация вышла в сообществе утром в четверг, 4 ноября.

– Работодатель не платит зарплату. Ребята в знак протеста разбирают тротуарную плитку, которую выложили перед школой, – указали в паблике "Инцидент Кузбасс".

В комментариях аудитория возмутилась пренебрежением работодателя по отношению к своим сотрудникам и их труду.