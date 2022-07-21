Накануне в социальных сетях кемеровчане поинтересовались о том, как в городе планируется провести День шахтера. На обращение ответили представители министерства культуры и национальной политики Кузбасса. Они рассказали, что праздник в областном центре пройдет на Московской площади 26 августа. Начнутся мероприятия с шествия делегаций городов северной агломерации.

‒ После чего планируется выступление авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Стрижи", ‒ заявили сотрудники министерства.

Кроме того, для кемеровчан и гостей города будут работать презентации общественных организаций, выставки народного творчества, мастер-классы, творческие лаборатории, интерактивы и инсталляции.

Продлится концерт до вечера, а полный план мероприятий появится в начале августа.