"Стрижи" прилетят в Кемерово на День шахтера в 2022 году

1
Фото:  

Власти Кемеровской области рассказали о том, как пройдут празднования в столице региона.

Накануне в социальных сетях кемеровчане поинтересовались о том, как в городе планируется провести День шахтера. На обращение ответили представители министерства культуры и национальной политики Кузбасса. Они рассказали, что праздник в областном центре пройдет на Московской площади 26 августа. Начнутся мероприятия с шествия делегаций городов северной агломерации.

‒ После чего планируется выступление авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Стрижи", ‒ заявили сотрудники министерства.

Кроме того, для кемеровчан и гостей города будут работать презентации общественных организаций, выставки народного творчества, мастер-классы, творческие лаборатории, интерактивы и инсталляции.


Продлится концерт до вечера, а полный план мероприятий появится в начале августа.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38415

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined