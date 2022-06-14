Стремительное разрушение пешеходного моста взволновало прокопчан

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В кузбасском городе пешеходы остались недовольны состоянием пешеходного моста, который стремительно разрушается.

Прокопчане в Сети забили тревогу, что мост на Площадке Мясокомбината стремительно разрушается.

Судя по опубликованным кадрам, часть металлических перекрытий отсутствует, из-за чего торчат шпалы, между которыми хоть и не большие, но очень грозные щели, в которые невнимательный пешеход может угодить и подвернуть ногу.

Разрушается мост на Площадке Мясокомбината 51и59, куда обращаться, чтобы отремонтировали, кто знает, подскажите? (пунктуация авт. прим. ред.) поинтересовался интернет-пользователь.

В комментариях на обращение отреагировал представитель местной администрации. По данным чиновника, жалоба передана сотрудникам отдела благоустройства для проведения обследования состояния мостового перекрытия. Ответ от специалистов он пообещал передать до 16 июня 2022 года.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

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