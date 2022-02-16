Накануне, 15 февраля, пользователи социальных сетей рассказали о похожих на выстрелы звуках на Лапшиновской улице в Ленинске-Кузнецком.
‒ Кто-нибудь слышал на лапшиновке в 21:45 очередь автоматная прогремела? Явно не звук салюта,ни кто не в курсе, может что произошло? (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.) ‒ написали горожане.
Некоторые комментаторы заявили, что также слышали "автоматную очередь" в обозначенное время.
‒ Слышала. Я не далеко от Дарницы бывшей живу. Подумала, фейерверк, но как-то резко и быстро закончилось, ‒ рассказала одна из горжанок.
По словам пользователей, неизвестные открыли стрельбу по общественному транспорту из дома и попали в горожанку.
‒ ...ЧП в микрорайоне как там с дома стреляли по автобусу и попали в женщину, ‒ сообщили очевидцы.
Корреспондент AVOKADO обратился за подробностями предполагаемого инцидента в ГУ МВД по Кузбассу. Правоохранители сообщили, что уточнят данную информацию и дадут ответ позже.
Фото: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
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