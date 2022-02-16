"Стреляли по автобусу": кузбассовцы рассказали в соцсетях о пальбе в городе

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Пользователи Сети сообщили об "автоматных очередях", которые якобы раздались вечером в одном из городов Кемеровской области.

Накануне, 15 февраля, пользователи социальных сетей рассказали о похожих на выстрелы звуках на Лапшиновской улице в Ленинске-Кузнецком.

‒ Кто-нибудь слышал на лапшиновке в 21:45 очередь автоматная прогремела? Явно не звук салюта,ни кто не в курсе, может что произошло? (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.) ‒ написали горожане.

Некоторые комментаторы заявили, что также слышали "автоматную очередь" в обозначенное время.

‒ Слышала. Я не далеко от Дарницы бывшей живу. Подумала, фейерверк, но как-то резко и быстро закончилось, ‒ рассказала одна из горжанок.

По словам пользователей, неизвестные открыли стрельбу по общественному транспорту из дома и попали в горожанку.

‒ ...ЧП в микрорайоне как там с дома стреляли по автобусу и попали в женщину, ‒ сообщили очевидцы.

Корреспондент AVOKADO обратился за подробностями предполагаемого инцидента в ГУ МВД по Кузбассу. Правоохранители сообщили, что уточнят данную информацию и дадут ответ позже.

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