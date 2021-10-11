Стражи закона высказались о массовой гибели рыбы в Мысках

На информацию о массовой гибели рыбы в Мысках отреагировали полицейские, которые отправились на обследование территории. В рамках проверки стражи закона также опросили местных жителей, а специалисты изучили пробы воды из водоема.

– Факт массовой гибели рыбы не подтвердился, – заключили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Стоит отметить, что по результатам всех проб в воде не было выявлено превышений вредных веществ, которые бы оказывали негативное воздействие на водные ресурсы.