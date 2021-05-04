Стражи порядка прокомментировали произошедший в магазине Кемерова инцидент с раздетым дебоширом

По информации областной Росгвардии, нарушитель порядка влетел в крупный магазин на проспекте Ленинградском в Кемерове и неадекватно себя вел, мог причинить вред как себе, так и посетителям, сотрудникам.

– (Мужчина) вел себя неадекватно. Для предотвращения противоправных действий росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался 42-летний местный житель с признаками опьянения, – рассказали VSE42.Ru в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина разбил витрину с алкоголем и порезал себе руки, а затем начал угрожать, что либо навредит себе, либо окружающим людям. Все просьбы и требования остановиться кемеровчанин игнорировал.

После того, как силовики обезвредили агрессора, ему оказали первую помощь и передали врачам.