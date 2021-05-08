Стражи порядка прокомментировали инцидент с вооруженным мужчиной на пешеходном переходе в Кемерове

В пятницу, 7 мая, около 19:00 полицейские задержали мужчину, который переходил дорогу на бульваре Строителей. Привлек внимание стражей порядка горожанин тем, что в руках у него был некий предмет, внешне похожий на пистолет.

По прибытии в отдел полиции правоохранители выяснили, что 40-летний задержанный имел при себе не боевое оружие, а зажигалку в виде пистолета. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, о чем сообщили в областном ГУ МВД.

Напомним, накануне кемеровчанин привлек внимание местных жителей тем, что стал пересекать проезжую часть, направив на автомобилистов пистолет. Инцидент попал на видео.