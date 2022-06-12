О происшествии на улице Ленина сообщили жители Мариинска. Горожане выложили в социальные сети фотографии, на которых запечатлены три автомобиля, оказавшиеся за пределами проезжей части.
Разглядеть повреждения по снимкам трудно, но можно заметить, что перед Mitsubishi оказался смят от удара. Мариинцы также разместили запись, на которой виден момент ДТП. Судя по кадрам, водитель иномарки врезался в припаркованные у дороги легковушки, из-за чего автомобили и оказались за пределами проезжей части. Инцидент напомнил горожанам игру в боулинг.
– Страйк, – отметили комментаторы.
Обстоятельства инцидента выясняются. О пострадавших очевидцы не сообщают.
Фото, кадры: ВКонтакте / Мариинск Подслушано
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