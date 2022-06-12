"Страйк": иномарка столкнула с дороги припаркованные автомобили в Кузбассе

0
Фото:  

Кадры с места массовой автоаварии в Кемеровской области появились в Сети.

О происшествии на улице Ленина сообщили жители Мариинска. Горожане выложили в социальные сети фотографии, на которых запечатлены три автомобиля, оказавшиеся за пределами проезжей части.

Разглядеть повреждения по снимкам трудно, но можно заметить, что перед Mitsubishi оказался смят от удара. Мариинцы также разместили запись, на которой виден момент ДТП. Судя по кадрам, водитель иномарки врезался в припаркованные у дороги легковушки, из-за чего автомобили и оказались за пределами проезжей части. Инцидент напомнил горожанам игру в боулинг.

– Страйк, – отметили комментаторы.

Обстоятельства инцидента выясняются. О пострадавших очевидцы не сообщают.

Фото, кадры: ВКонтакте / Мариинск Подслушано

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37118

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined