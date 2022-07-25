В Сети появилась информация, что в Калтане проезжую часть не поделили три автомобиля. Судя по фото, белая легковушка влетела в боковую часть мини-кроссовера Nissan Juke, в результате чего тот отбросило на внедорожник. Можно предположить, что последнему повезло отделаться небольшими царапинами.

– Страйк на Комсомольской в Калтане, – подписал автор снимки.

В комментариях некоторые интернет-пользователи предпочли пошутить, что "утро понедельника легким не бывает", а вот другие сказали, что названый участок дороги буквально "притягивает" к себе разного рода аварии.

В ГИБДД журналисту AVOKADO ответили, что не получали сигнала о подобном ДТП. Можно предположить, что автолюбители смогли разобраться в обстоятельствах случившегося самостоятельно, не прибегая к помощи полицейских.