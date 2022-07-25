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"Страйк": автомобилисты устроили массовое ДТП в кузбасском городе

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Фото:  

В соцсетях появилась информация, что автомобилисты в Калтане посреди улицы учинили тройное ДТП. Судя по кадрам, больше всего досталось белой легковушке: от удара у авто отлетел бампер.

В Сети появилась информация, что в Калтане проезжую часть не поделили три автомобиля. Судя по фото, белая легковушка влетела в боковую часть мини-кроссовера Nissan Juke, в результате чего тот отбросило на внедорожник. Можно предположить, что последнему повезло отделаться небольшими царапинами.

Страйк на Комсомольской в Калтане, подписал автор снимки.

В комментариях некоторые интернет-пользователи предпочли пошутить, что "утро понедельника легким не бывает", а вот другие сказали, что названый участок дороги буквально "притягивает" к себе разного рода аварии.


В ГИБДД журналисту AVOKADO ответили, что не получали сигнала о подобном ДТП. Можно предположить, что автолюбители смогли разобраться в обстоятельствах случившегося самостоятельно, не прибегая к помощи полицейских.

ВКонтакте / "Подслушано Осинники и Калтан"

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