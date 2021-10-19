Сообщение о безнадзорных собаках в одном из дворов города Прокопьевск появилось в сообществе во "ВКонтакте". Автор прикрепила к публикации кадр, на котором запечатлены три крупных пса у входной двери в подъезд.

‒ Несколько дней назад на нашем подъезде стали ночевать и постоянно обитать поблизости бездомные собаки. Куда обращаться? ‒ поинтересовалась подписчица паблика.⠀

Также женщина указала, что из-за бродячей стаи диких животных прогулки в маленькими детьми по дворам стали не безопасны.