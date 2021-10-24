Странная впалость новой дороги на Металлплощадку удивила кемеровчан

По словам автора фотографии, речь идет о строящейся дороге от бульвара Строителей до поселка Металлплощадка. На одном участке кемеровчанин заметил странный изгиб асфальтного покрытия, который огибает несколько колодцев. При этом край впалости уже обрамляет бордюр.

- Бред. Колодцы видимо еще не закончили монтировать, а тротуар сделали. А надо наоборот, чтобы вот так не зажать, - прокомментировал увиденное житель кузбасской столицы.

Мужчина также добавил, что наличие бордюра в такой ситуации может говорить о том, что подобные впалости дороги строители делают всегда.