Странная впалость новой дороги на Металлплощадку удивила кемеровчан

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Фото:  

Жители Кемерова обратили внимание на странную особенность новой дороги в сторону поселка Металлплощадка и поделились снимком.

По словам автора фотографии, речь идет о строящейся дороге от бульвара Строителей до поселка Металлплощадка. На одном участке кемеровчанин заметил странный изгиб асфальтного покрытия, который огибает несколько колодцев. При этом край впалости уже обрамляет бордюр.

- Бред. Колодцы видимо еще не закончили монтировать, а тротуар сделали. А надо наоборот, чтобы вот так не зажать, - прокомментировал увиденное житель кузбасской столицы.

Мужчина также добавил, что наличие бордюра в такой ситуации может говорить о том, что подобные впалости дороги строители делают всегда.

Фото:  

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о переносе сроков строительства указанной дороги. Позже власти заявили, что работы продолжатся даже после наступления морозов.

Да!
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