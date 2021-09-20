Страховщики в России изменят стоимость ОСАГО

20 сентября вступила в силу новая методика расчета ОСАГО, утвержденная Центробанком РФ. Теперь количество справочников для расчета стоимости запчастей будет увеличено. Кроме того, реестры цен на запчасти будут обновлены и составлены для каждого региона отдельно. Ожидается, что это снизит количество исков о недостаточном возмещении ущерба и позволит гражданам получить актуальную для своего региона сумму страховки.

‒ Высказывать замечания и предложения по предлагаемой средней стоимости запчастей, материалов и работ сможет неограниченный круг лиц, ‒ сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Уточняется, что стоимость запчастей, указанная в справочниках, по-прежнему будет усредненной.