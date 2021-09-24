Страховщики рассказали россиянам об обязательном прохождении ТО с 1 октября

Из-за грядущих изменений в системе ТО многие водители не до конца разобрались, нужна ли им диагностическая карта и в какой срок ее необходимо получать.

Так, в союзе автостраховщиков объяснили, что техосмотр обязательно следует пройти с 1 октября текущего года, если срок действия диагностической карты закончился до февраля 2021-го.

Кроме того, если возраст машины подошел в четырем годам, ее владельцу также нужно пройти ТО. Аналогичная ситуация и с транспортными средствами, используемыми в коммерческих целях.

Если автолюбитель не пройдет процедуру, его оштрафуют на 500-800 рублей, при этом с 2022 года размер может увеличиться до двух тысяч. Об этом пишет РБК.