Страх потерять машину заставил кузбассовца помочь своему сыну

В Белове суд обязал местного жителя выплатить 90 тыс. рублей по алиментам, которые он задолжал своему 11-летнему сыну. По решению суда приставы наведались к мужчине и объяснили, чем грозит игнорирование долга. Тем не менее это не сподвигло беловчанина выплатить сумму. Тогда сотрудникам ведомства пришлось прибегнуть к более жестким мерам.

— Были вынесены постановления об обращении взыскания на заработную плату должника, а также на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ, — рассказали в кузбасском УФССП.

Также выяснилось, что мужчина владеет легковушкой, которая в результате попала под арест. Стоимость машины оценили в 300 тыс. рублей. Кузбассовец испугался за свой автомобиль, поэтому оплатил весь долг перед ребенком.