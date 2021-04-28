Страдающая от потери памяти пенсионерка в халате прогулялась по Кемерову

Патрулировавшие улицы Кемерова правоохранители заметили на улице пожилую женщину, которая в прохладную погоду была одета в один халат. Кроме того, горожанка выглядела растерянной.

Полицейские доложили о пенсионерке в дежурную часть и выяснили, что за два часа до их звонка к правоохранителям поступило обращение от местного жителя, который рассказал, что пропала его пожилая родственница, имеющая проблемы с памятью.

Женщину доставили в отдел полиции, а через некоторое время туда прибыл и ее внук, чтобы забрать пенсионерку.