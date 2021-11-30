Страдавшая от рака крови малышка пошла на поправку после иммунотерапии в кузбасской больнице

Специалисты отметили, что малышка поступила в отделение кемеровского онкологического диспансера с рецидивом острого лимфобластного лейкоза (злокачественное заболевание крови и костного мозга). Для оказания помощи медики решили провести ребенку уникальное лечение – иммунотерапию.
– Сотрудники детского онкологического отделения 28 дней круглосуточно вводили маленькой пациентке лекарство - процесс не прекращался ни на минуту, – сообщили в Instagram.
По мнению врачей, такой способ лечения в комплексе с пересадкой костного мозга может гарантировать ремиссию, что и произошло у несовершеннолетней пациентки. Состояние ребенка улучшилось.
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