Стоявшая в очереди на жилье 20 лет семья из Кузбасса вернулась в нее после вычеркивания

Жительница Топкинского района, являющаяся многодетной матерью,

была поставлена в очередь на улучшение жилищных условий в 2001 году. Через некоторое время ей сообщили, что данных о нахождении женщины в очереди нет.

– В связи с этим прокурор города 25 мая внес главе Топкинского муниципального округа представление и потребовал устранить выявленные нарушения закона, – сообщили в областной прокуратуре.

В результате проведенной проверки семья вернулась в очередь на получение жилья по договору соцнайма под номером один.

Ранее связи с этим было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении чиновников.