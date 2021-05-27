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Стоявшая в очереди на жилье 20 лет семья из Кузбасса вернулась в нее после вычеркивания

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Многодетная семья, пропавшая из очереди на жилище после 20 лет ожидания, снова попала в список по результатам прокурорской проверки в Кемеровской области.

Жительница Топкинского района, являющаяся многодетной матерью,

была поставлена в очередь на улучшение жилищных условий в 2001 году. Через некоторое время ей сообщили, что данных о нахождении женщины в очереди нет.

– В связи с этим прокурор города 25 мая внес главе Топкинского муниципального округа представление и потребовал устранить выявленные нарушения закона, – сообщили в областной прокуратуре.

В результате проведенной проверки семья вернулась в очередь на получение жилья по договору соцнайма под номером один.


Ранее связи с этим было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении чиновников.

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