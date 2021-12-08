Стоявшая на тротуаре женщина попала под колеса автомобиля в Кемерове

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Кемеровчанка попала в больницу в результате наезда иномарки. При этом женщина находилась вне проезжей части.

Согласно информации, предоставленной корреспонденту AVOKADO в ГИБДД города Кемерово, инцидент произошел 7 декабря, примерно в 18:15, рядом с домом №25 по проспекту Химиков. Водитель автомобиля "Toyota", 22-летний мужчина, двигался по проспекту Ленинградскому со стороны проспекта Ленина и совершил наезд на женщину, стоявшую на тротуаре. Затем иномарка врезалась в ограждение, снеся дорожный знак.


По предварительным данным, в результате ДТП была травмирована 27-летняя кемеровчанка, сообщают в пресс-службе ГИБДД Кемерова. Пострадавшей назначено стационарное лечение.


Госавтоинспекция призывает автолюбителей обращать внимание на погодные условия. При гололедице необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

Да!
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