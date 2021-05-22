Стоянка транспорта на девяти участках Кемерова временно попадет под запрет

0
Фото:  

Власти кузбасской столицы предупредили об ограничении парковки на девяти участках города на двое суток.

С 20:00 23 мая до 21:00 25 мая кемеровские автомобилисты не смогут оставить свои машины у двух торговых центров – в районе ТЦ "Практик" на проспекте Ленина 90/5 и у ТРЦ "Лето-сити" на проспекте Московский 19. Также под ограничение попадет территория в районе кадетского корпуса МЧС на улице Космической, у ДК Шахтеров и у ГЦС "Кузбасс".


Кроме того, запрет на парковку коснется площади Пушкина, улицы Красной около филармонии, а также в районе двух гостиниц: на улице Весенняя у гостиницы "Кузбасс" и у "Кристалла" на проспекте Ленина 90/2.


По информации администрации Кемерова, автопарковка будет ограничена в связи с проведением общественных мероприятий.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25298

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined