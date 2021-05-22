Стоянка транспорта на девяти участках Кемерова временно попадет под запрет

С 20:00 23 мая до 21:00 25 мая кемеровские автомобилисты не смогут оставить свои машины у двух торговых центров – в районе ТЦ "Практик" на проспекте Ленина 90/5 и у ТРЦ "Лето-сити" на проспекте Московский 19. Также под ограничение попадет территория в районе кадетского корпуса МЧС на улице Космической, у ДК Шахтеров и у ГЦС "Кузбасс".

Кроме того, запрет на парковку коснется площади Пушкина, улицы Красной около филармонии, а также в районе двух гостиниц: на улице Весенняя у гостиницы "Кузбасс" и у "Кристалла" на проспекте Ленина 90/2.

По информации администрации Кемерова, автопарковка будет ограничена в связи с проведением общественных мероприятий.