Опасные химические вещества
Многие знают, что в косметике не должно быть парабенов, фталатов и химических ультрафиолетовых фильтров. Их мы научились распознавать довольно давно, но некоторые вещества, которые могут показаться вполне безобидными, зачастую оказываются куда вреднее.
Полиэтиленгликоли
Полиэтиленгликоли – поверхностно-активные вещества, задача которых заключается в очищении наших кожи и волос, вытягивая с них частицы грязи. Звучит отлично, однако важно знать, что наша кожа остается здоровой только под воздействием мягких ПАВ – достаточно редких ингредиентов, тогда как наиболее распространенные являются для нее слишком агрессивными. Речь идет, например, о таких полиэтиленгликолях, как Sodium Laureth Sulfate, PEG (Hydrogenated) Castor Oil, PEG-7 Olive Oil Carboxylate. Упоминание в этих обозначениях натуральных ингредиентов способно ввести в заблуждение любого: ну что плохого может быть в маслах, которыми мы пользуемся ежедневно. Однако это большая ошибка. Масла действительно использовались при создании этих веществ, но это не делает косметику с ПЭГ полезной или хотя бы безопасной. Особенно вредно пользоваться такими средствами в жаркую солнечную погоду, а также в сочетании с декоративной минеральной косметикой, так как молекулы ПЭГ усиливают сухость, раздражение нашего кожного покрова и могут вызвать проблемы, с которыми придется обращаться к дерматологу.
Минеральные масла и силиконы
Минеральные масла и силиконы – продукты нефтепереработки, создающие на нашей коже непроницаемую пленку. Да, внешне эпидермис может казаться напитанным и здоровым, однако в этот самый момент к нему не поступает кислород, а поры забиваются сальными пробками и отмершими чешуйками. Скрываются эти вещества в косметике под следующими обозначениями: Petrolatum, Paraffin, Mineral Oil, Ceresin Microcrystalline. А также под другими непонятными словами, оканчивающимися на -siloxane или -cone – Dimethicone, Polysiloxane и тому подобное.
Этилендиаминтетрауксусная кислота
Опасность этилендиаминтетрауксусной кислоты кроется в ее негативном влиянии на мембраны клеток: она попросту истончает их, открывая доступ в организм всем вредным микробам и бактериям. Кроме того, имеет это вещество и накопительный эффект – каждые 5% очередной дозы кислоты остаются в нашем теле, подавляя работу его микрочастиц круглосуточно. Обозначаться в составе того или иного косметического средства этилендиаминтетрауксусная кислота может как прямо, так и завуалированно. В первом случае вы увидите обозначение EDTA с одной из следующих приставок: Tetrasodium, Trisodium, Disodium, Sodium, во втором – обозначения вроде тетранатриевой соли, Sodium Edetate, тетрасодиума этилендиаминуксусной кислоты.
Консерванты
Консерванты необходимы для создания некоторых косметических средств, так как без них ваши любимые крема попросту не смогут долго храниться. Тем не менее существуют как безопасные, так и вредные разновидности этих веществ. Во втором случае сдобренные консервантами средства могут вызывать сильнейшую аллергию, контактный дерматит, а заодно нарушать гормональный фон всего нашего организма. Поэтому всегда избегайте косметики, в составе которой обнаружите:
- изотиазолиноны ( isothiazolinone),
- DMDM Hydantoin (производная формальдегида),
- хлорфенезин (Chlorphenesin)
- полиаминопропилбикванид (Polyaminopropyl Biguanide),
- имидазолинил-мочевину (Imidazolidinyl Urea),
- диазолидинил-мочевину (Diazolidinyl Urea).
Тяжелые металлы
Тяжелые металлы токсичны для человеческого организма, поэтому косметика, содержащая их или их производные в составе, просто не может быть безопасной. К счастью, свинца, как в давние времена, ни в декоративной, ни в уходовой косметике уже не встретишь, а вот неорганические соединения ртути до сих пор добавляют во многие осветляющие крема, тушь, средства для снятия макияжа. Осторожнее следует быть и с привычными нам цинком, алюминием и хромом, которые в том числе могут вызвать отравление или же, накапливаясь в нашем теле, привести к развитию более серьезных заболеваний.
Отдушки
Приятно пахнущая косметика, безусловно, повышает нам настроение, как и правильно подобранные духи, но некоторые отдушки обладают высоким аллергенным потенциалом. Наиболее опасными считаются:
- циннамал;
- амилциннамал;
- амилциннамиловый спирт;
- 2-метокси-4-пропенилфенол-изоэвгенол;
- 2-(4-тетра-бутилбензил)-пропиональдегид;
- 4-(4-гидрокси-4-метилпентил)-3-циклогексенкарбоксальдегид-1;
- гидроксилцитронеллал;
- гексилцимтальдегид;
- метилгептин-карбонат и так далее.
Лучше всего для ухода за кожей подбирать средства, свободные от химии, или отдавать предпочтение косметике, в которой содержится минимальное количество умеренно воздействующих на эпидермис веществ.
Источник фото: unsplash.com
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