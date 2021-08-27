Полиэтиленгликоли – поверхностно-активные вещества, задача которых заключается в очищении наших кожи и волос, вытягивая с них частицы грязи. Звучит отлично, однако важно знать, что наша кожа остается здоровой только под воздействием мягких ПАВ – достаточно редких ингредиентов, тогда как наиболее распространенные являются для нее слишком агрессивными. Речь идет, например, о таких полиэтиленгликолях, как Sodium Laureth Sulfate, PEG (Hydrogenated) Castor Oil, PEG-7 Olive Oil Carboxylate. Упоминание в этих обозначениях натуральных ингредиентов способно ввести в заблуждение любого: ну что плохого может быть в маслах, которыми мы пользуемся ежедневно. Однако это большая ошибка. Масла действительно использовались при создании этих веществ, но это не делает косметику с ПЭГ полезной или хотя бы безопасной. Особенно вредно пользоваться такими средствами в жаркую солнечную погоду, а также в сочетании с декоративной минеральной косметикой, так как молекулы ПЭГ усиливают сухость, раздражение нашего кожного покрова и могут вызвать проблемы, с которыми придется обращаться к дерматологу.