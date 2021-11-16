Стометровая гостиница с ЗАГСом появится в Кузбассе

На встрече с предпринимателями, проведенной 15 ноября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что в Кемерове будет построена крупнейшая в области гостиница. Здание будет рассчитано более чем на 300 номеров, и войдет в состав кластера искусств, который создается в региональной столице.

‒ Мы договорились, [в составе культурного кластера будет построена] гостиница 110 метров высотой, 309 номеров, со SPA, бассейном, теплым переходом в театр (филиал Мариинского театра). В составе гостиницы ведем проект создания ЗАГСа, зала для регистрации браков, ‒ передает слова Сергея Цивилева ТАСС.

Отмечается, что решение о создании ЗАГСа в гостинице было принято в связи с грядущей отменой территориальной принадлежности регистрации брака. Таким образом, туристы смогут связать себя брачными узами прямо на территории Кемерова.