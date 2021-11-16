Столпотворение образовалось на входе в новокузнецкий ТЦ из-за сбоя при считывании QR-кодов

О серьезном сбое в системе считывания QR-кодов жительница южной столицы Кузбасса рассказала в сообществе во "ВКонтакте".

В видеосъемке она отметила, что не смогла попасть в здание ТЦ с первого раза из-за того, что у охранника возникли сложности с доступом в систему распознания данных. По этой причине она была вынуждена некоторое время простоять в толпе, а после и вовсе пошла к другому входу в объект.

Стоит отметить, что вторая попытка пройти в комплекс, где у автора съемки расположен свой магазин, оказалась удачной. Однако на входе ей пришлось потратить свое время в тесном контакте с другими посетителями, которые столпились на первом этаже.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские власти рассказали о доступных без QR-кодов общественных местах.