Столпотворение образовалось на входе в новокузнецкий ТЦ из-за сбоя при считывании QR-кодов

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Люди столпились на входе в один из ТЦ в Новокузнецке из-за системы считывания QR-кодов, которая не выдержала нагрузки и дала сбой.

О серьезном сбое в системе считывания QR-кодов жительница южной столицы Кузбасса рассказала в сообществе во "ВКонтакте".


В видеосъемке она отметила, что не смогла попасть в здание ТЦ с первого раза из-за того, что у охранника возникли сложности с доступом в систему распознания данных. По этой причине она была вынуждена некоторое время простоять в толпе, а после и вовсе пошла к другому входу в объект.


Стоит отметить, что вторая попытка пройти в комплекс, где у автора съемки расположен свой магазин, оказалась удачной. Однако на входе ей пришлось потратить свое время в тесном контакте с другими посетителями, которые столпились на первом этаже.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские власти рассказали о доступных без QR-кодов общественных местах.

Видео: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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