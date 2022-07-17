Кемеровчанин поделился кадрами с места ДТП, случившегося на Кузнецком мосту. Горожанин рассказал, что при движении в сторону Рудничного района он снял на камеру столкнувшиеся автомобили. Кадры горожанин предоставил сайту VSE42.Ru.
Кроме разбитых от удара машин, в кадр также попала фура и иномарка, находящиеся поодаль.
– Каким-то образом машину развернуло и получилось, что они в лоб столкнулись. Всего там четыре автомобиля стоят, – рассказал VSE42.Ru очевидец.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Видео: VSE42.Ru
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