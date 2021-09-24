В четверг, 23 сентября, в 17:10 в Киселевске на улице Привокзальной произошло ДТП с иномаркой и отечественной машиной.

- Предварительно, водитель ЗАЗ при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Nissan X-Trail, - рассказали сайту VSE42.Ru в ГИБДД Кузбасса.

Оба водителя пострадали. 19-летний лихач из "Запорожца" попал на стационарное лечение, 37-летний автомобилист из "японца" - на амбулаторное.

По статистике, за восемь месяцев в Кузбассе произошли 30 ДТП из-за нарушений правил обгона, в них шесть человек погибли. ГИБДД Кузбасса призывает водителей максимально осторожно выполнять маневры на дороге и следовать ПДД во время обгонов.