Столкновение "Запорожца" с иномаркой в Кузбассе привело к травмированию водителей

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Накануне в кузбасском городе не поделили дорогу две легковушки, что обернулось серьезными последствиями.

В четверг, 23 сентября, в 17:10 в Киселевске на улице Привокзальной произошло ДТП с иномаркой и отечественной машиной.

- Предварительно, водитель ЗАЗ при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Nissan X-Trail, - рассказали сайту VSE42.Ru в ГИБДД Кузбасса.

Оба водителя пострадали. 19-летний лихач из "Запорожца" попал на стационарное лечение, 37-летний автомобилист из "японца" - на амбулаторное.


По статистике, за восемь месяцев в Кузбассе произошли 30 ДТП из-за нарушений правил обгона, в них шесть человек погибли. ГИБДД Кузбасса призывает водителей максимально осторожно выполнять маневры на дороге и следовать ПДД во время обгонов.

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