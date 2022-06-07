Столкновение трамвая и автобуса произошло в Кемерове

Сегодня, 7 июня, в Центральном районе Кемерова произошло столкновение трамвая и автобуса. Судя по снимкам, сделанным на месте происшествия, трамвай №8 врезался в переднее крыло автобуса №81.

– При заезде на вокзальную площадь, – сообщил очевидец сайту VSE42.Ru.

Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием в Кемеровскую электротранспортную компанию. Представитель КЭТК рассказал, что столкновение с проезжавшим через трамвайные пути автобусом произошло в 15:05, и уже в 15:14 общественный транспорт разъехался. Вагон трамвая продолжил движение по маршруту.