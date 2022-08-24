Столкновение на перекрестке в центре Кемерова попало на видео

В Сети появились кадры, снятые уличной камерой на перекрестке проспекта Ленина и Пионерского бульвара в Кемерове. На кадры попало столкновение двух автомобилей. От удара одну из машин развернуло.

В ОГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO рассказали, что ДТП случилось около 12:20. Столкнулись Ford Focus и УАЗ Патриот. По предварительной информации, в автоаварии был причинен только материальный ущерб.

Обстоятельства инцидента выясняются.