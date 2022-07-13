Столкновение мотоцикла с автомобилем Lexus произошло на проспекте в Кемерове

Кемеровчане разместили в Сети фотографию, на которую попали последствия автоаварии, произошедшей на проспекте Ленина сегодня утром. На снимке виден лежащий на дороге мотоцикл, а также иномарка и автомобиль правоохранителей.

В ОГИБДД по городу Кемерово корреспонденту AVOKADO рассказали, что ДТП случилось 13 июля в 08:55. В районе дома №82 по проспекту Ленина столкнулись автомобиль Lexus и мотоцикл Yamaha. По предварительно информации, пострадавших нет.

На месте работают правоохранители.