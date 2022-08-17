Столкновение мотоцикла и иномарки произошло в Кемерове

В социальных сетях появились кадры с места ДТП на улице Терешковой в Кемерове. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел близ пересечения с улицей Гагарина.

В ОГИБДД кузбасской столицы журналисту AVOKADO рассказали, что инцидент произошел вечером 16 августа. По предварительной информации, водитель мотоцикла Racer выполнял поворот налево на разрешающий сигнал светофора, при этом не уступив дорогу автомобилю. В результате этого мотоциклист столкнулся с иномаркой Mazda.

Пострадавших нет, причинен материальный ущерб.