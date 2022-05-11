Столкновение двух иномарок произошло на перекрестке в центре Кемерова

Сегодня, 11 мая, кемеровчане разместили в Сети фотографию, на которой запечатлены столкнувшиеся иномарки. Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово, чтобы узнать детали произошедшего.

Правоохранители рассказали, что сигнал о ДТП в районе здания №77 по проспекту Советскому поступил в 09:25. По предварительным данным, водитель Mazda, 22-летний молодой человек, при выполнении поворота налево не уступил дорогу. В результате произошло столкновение с автомобилем Suzuki под управлением 54-летней женщины. В результате столкновения никто не пострадал, сообщили журналисту AVOKADO в городской Госавтоинспекции.

Ведется административное расследование.