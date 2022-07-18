Столкновение автобусов с пассажирами попало на видео в Новокузнецке

Сегодня, 18 июля, в социальных сетях появился ролик, на который попало столкновение двух автобусов в Новокузнецке. На кадрах видно, что один автобус врезается в заднюю часть другого, отчего у последнего вылетает заднее стекло. При этом транспорт принадлежит, по-видимому, одной компании. В салоне обоих автобусов видны пассажиры.

‒ Перед Ильинским кольцом с Запсиба, ‒ уточнили место ДТП очевидцы.

При этом свидетели происшествия отметили, что инцидент случился накануне, 17 июля. В УГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO сообщили, что сигнала о подобном ДТП не было.