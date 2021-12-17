Столичные телевизионщики прибыли в Кузбасс для съемки передачи

Утром на телеканале "Россия-1" выходит программа "По секрету всему свету". Вскоре жители шахтерского края у экранах телевизоров смогут увидеть выпуск о Кузбассе, поскольку в ближайшее время журналисты будут снимать самые яркие и удивительные места сибирского региона.

Известно, что ведущим двух выпусков о Кемеровской области станет известный танцор и шоумен Евгений Папунаишвили. Стоит отметить, что в настоящий момент съемочная команда держит в секрете локации, которые попадут в эфир.

Готовые выпуски выйдут в свет до конца зимы. О визите столичных телевизионщиков рассказали представители регионального Министерства туризма и молодежной политики.