Автолюбитель из кузбасской столицы в сообществе социальной сети поделился информацией о том, что на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Каменской в кузбасской столице столбу "стало плохо.

В качестве подтверждения своих слов местный житель прикрепил фотографию с места события. На кадре заметно, что высокий фонарь склонился в сторону дороги.

Комментаторы под постом отметили, что подобную ситуацию можно наблюдать и в других местах города. Так, по словам пользователя Сети, "поломанное искусство" стоит неподалеку от территории железнодорожного вокзала, якобы в той части областного центра "столб из земли бетон поднял".