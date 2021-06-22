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"Столбу плохо": кемеровчанин сообщил о склонившемся над дорогой фонаре

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О том, что столбу у дороги возле кемеровского перекрестка "стало плохо", рассказал владелец машины, который проезжал по указанному участку пути.

Автолюбитель из кузбасской столицы в сообществе социальной сети поделился информацией о том, что на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Каменской в кузбасской столице столбу "стало плохо.


В качестве подтверждения своих слов местный житель прикрепил фотографию с места события. На кадре заметно, что высокий фонарь склонился в сторону дороги.


Комментаторы под постом отметили, что подобную ситуацию можно наблюдать и в других местах города. Так, по словам пользователя Сети, "поломанное искусство" стоит неподалеку от территории железнодорожного вокзала, якобы в той части областного центра "столб из земли бетон поднял".

Фото:  
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