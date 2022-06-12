Столбики термометров в кузбасском городе поднялись до +48°C

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Жители Кемеровской области сообщили о значительном потеплении.

Накануне, 11 июня, житель Калтана выложил в социальные сети фотографию уличного термометра. Судя по снимку, температура на солнце в городе составила +48°C. При этом, по словам автора фотографии, показатели термометра были запечатлены им вечером.

– 17.00. Калтан, температура на солнце, – рассказал кузбассовец.

Отметим, что, по информации Кемеровского гидрометцентра, в период с 12 по 15 июня в Кемеровской области будет наблюдаться аномально жаркая погода с температурами от +30°С и выше.


Ранее редакция AVOKADO приводила подробный прогноз на текущие выходные.

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