Столб черного дыма поднялся над закрытым ТЦ в Кемерове

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Пользователи социальных сетей сообщили о возгорании в крупном торговом центре кузбасской столицы. Сотрудники МЧС прокомментировали ситуацию.

Сегодня, 14 декабря, в социальных сетях появились видеоролики, на которых запечатлен черный дым, вырывающийся из-за здания ТЦ "Маяк", расположенного на проспекте Химиков в Кемерове.

‒ Горит ТЦ "Маяк". Ранее его закрыли за нарушения, ‒ подписал ролики автор поста в социальной сети.

На кадрах одной из видеозаписей также виден автомобиль экстренных служб. Корреспондент AVOKADO обратился за информацией об инциденте в МЧС Кузбасса. Сотрудники ведомства сообщили, что вызов был ложным, и пожара в ТЦ не было.


Напомним, что ранее "Маяк" был закрыт из-за нарушений пожарной безопасности.

Видео: Telegram / incident_kuzbass

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