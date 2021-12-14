Столб черного дыма поднялся над закрытым ТЦ в Кемерове

Сегодня, 14 декабря, в социальных сетях появились видеоролики, на которых запечатлен черный дым, вырывающийся из-за здания ТЦ "Маяк", расположенного на проспекте Химиков в Кемерове.

‒ Горит ТЦ "Маяк". Ранее его закрыли за нарушения, ‒ подписал ролики автор поста в социальной сети.

На кадрах одной из видеозаписей также виден автомобиль экстренных служб. Корреспондент AVOKADO обратился за информацией об инциденте в МЧС Кузбасса. Сотрудники ведомства сообщили, что вызов был ложным, и пожара в ТЦ не было.

Напомним, что ранее "Маяк" был закрыт из-за нарушений пожарной безопасности.