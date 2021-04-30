Стоимость жилья сильно увеличилась в Кузбассе

По данным Кемеровостата, в первые месяцы 2021 года 1 кв.м. квартиры на первичном рынке в среднем стоит 56 859 рублей. В конце прошлого года показатель был ниже на 6,3%, а с начала 2020 года он вырос на 9,2%. Так, квадрат в типовой новой квартире стоил 56 676 рублей (+7% с конца года, +9,4% за год), квадрат в новой квартире улучшенного качества – 57 177 рублей (+5,1% и +8,8%).

На вторичном рынке в шахтерском крае квадратный метр жилья оценивался в среднем в 47 911 рублей (+ 6,1% с четвертого квартала прошлого года, + 14,1% с первого квартала прошлого года). Средняя стоимость квадрата квартиры среднего качества равнялась 44 047 рублям (+5,2% с конца года и +11,5% за год), улучшенного качества – 51 855 рублей (+7,5% и +17%), в элитной квартире – 79 032 рубля (+1% и – 1,6%).

Метр квартиры низкого качества на вторичке обходился в 41 344 рубля. Отмечается, что среди всех категорий квартир только в этой упала стоимость на 1,4% с конца 2020 года. Тем не менее за год цены подскочили на 14%.