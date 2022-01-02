Стоимость проезда в общественном транспорте вырастет в Кузбассе

2
Фото:  

Проезд в общественном транспорте Кемеровской области подорожает в полтора раза.

Постановление, в котором отображены новые тарифы на перевозки пассажиров, опубликовано на сайте РЭК Кузбасса. Согласно документу, с 15 января 2022 года в регионе будет повышена стоимость проезда в общественном транспорте.


Пассажиры должны будут отдать за поездку 25 рублей при оплате безналичным способом, и 30 рублей – наличными. При этом изменения вводятся и для льготных категорий: для школьников и студентов очной формы обучения стоимость поездки составит 14 рублей при безналичной оплате (транспортная карта) и 18 рублей при оплате наличными, для пенсионеров – 12 и 14 рублей соответственно.


Изменения коснутся и стоимости пригородного и междугороднего сообщения, а также системы проездных билетов, которые с 15 января 2022 года будут рассчитаны на месяц, неделю и день.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32294

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined