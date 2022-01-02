Стоимость проезда в общественном транспорте вырастет в Кузбассе

Постановление, в котором отображены новые тарифы на перевозки пассажиров, опубликовано на сайте РЭК Кузбасса. Согласно документу, с 15 января 2022 года в регионе будет повышена стоимость проезда в общественном транспорте.

Пассажиры должны будут отдать за поездку 25 рублей при оплате безналичным способом, и 30 рублей – наличными. При этом изменения вводятся и для льготных категорий: для школьников и студентов очной формы обучения стоимость поездки составит 14 рублей при безналичной оплате (транспортная карта) и 18 рублей при оплате наличными, для пенсионеров – 12 и 14 рублей соответственно.

Изменения коснутся и стоимости пригородного и междугороднего сообщения, а также системы проездных билетов, которые с 15 января 2022 года будут рассчитаны на месяц, неделю и день.