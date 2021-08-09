Стоимость подготовки к реконструкции объектов кемеровского аэропорта составит почти 40 млн рублей

Заказчиком подготовительных работ выступил петербургский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "ЛенАэроПроект". Компания приступила к поиску подрядчика который проведет инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические и инженерно-геодезические изыскания для дальнейшей реконструкции аэродромного комплекса аэропорта города Кемерово.
Стартовая цена контракта составляет 38 950 000 рублей. Средства будут выделены компанией-заказчиком. Точные сроки начала реконструкции не сообщаются, однако известно, что в план проекта войдут взлетно-посадочная полоса и перрон. Помимо этого, "ЛенАэроПроект" намерен построить аварийно-спасательную станцию.
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