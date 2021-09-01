Стоимость квартир в Кузбассе увеличилась за год

Так, специалисты портала "Мир квартир" проанализировали цены на вторичном рынке недвижимости в 70 крупных городах России и пришли к выводу, что больше всего на территории государства жилье подорожало в Сочи, прирост составил порядка 78,3%.

Что касается города Кемерово, то увеличение стоимости на квартиры в областном центре не так ударит по кошелькам желающих приобрести недвижимость, за 2021 год ценник увеличился на 4,6%.

Средняя цена однокомнатной квартиры в кузбасской столице на вторичном рынке, по данным экспертов, составляет 1 697 225 рублей.

При этом в другом крупном городе региона квартиры подешевели. Речь одет о Новокузнецке, где жилье потеряло в стоимости на 2,7%. Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке там составляет 1 441 728 рублей.