Стоимость квартир в Кузбассе увеличилась за год

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Стоимость однокомнатных квартир и студий увеличилась в Кузбассе за год, заключили эксперты федерального портала.

Так, специалисты портала "Мир квартир" проанализировали цены на вторичном рынке недвижимости в 70 крупных городах России и пришли к выводу, что больше всего на территории государства жилье подорожало в Сочи, прирост составил порядка 78,3%.


Что касается города Кемерово, то увеличение стоимости на квартиры в областном центре не так ударит по кошелькам желающих приобрести недвижимость, за 2021 год ценник увеличился на 4,6%.

Средняя цена однокомнатной квартиры в кузбасской столице на вторичном рынке, по данным экспертов, составляет 1 697 225 рублей.


При этом в другом крупном городе региона квартиры подешевели. Речь одет о Новокузнецке, где жилье потеряло в стоимости на 2,7%. Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке там составляет 1 441 728 рублей.

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