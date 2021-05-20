Стоимость капитального ремонта в кемеровской поликлиники оценили в несколько сотен миллионов рублей

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Поиски подрядчика, готового заняться капитальным ремонтом в поликлинике в областном центре Кузбасса, подошли к завершению. На работы будет затрачено более 400 миллионов рублей.

Электронный аукцион на определение исполнителя работ по капитальному ремонту в кемеровской поликлинике прошел накануне. Министерство строительства Кузбасса выбрали победителя, который впоследствии займется работами в ГАУЗ КО "Кемеровская городская клиническая поликлиника №5", расположенном по адресу проспект Ленина, 107. В здании подрядчику необходимо будет провести капитальный ремонт.


На сайте госзакупок, где изначально и проводился поиск подрядчика, также уточняется стоимость контракта. Его стартовая цена составляла 419 999 970 рублей. Однако финансовая составляющая вопроса была скорректирована специалистами победившей организации – капитальный ремонт компания ООО "Монтажэнергострой" предложила провести за 401 099 971 рубль.


Средства, которыми будут профинансированы работы в поликлинике, власти выделят из областного бюджета в течение 2021 и 2022 годов. Планируется, что капитальный ремонт будет завершен в декабре 2022 года. Приступить к нему рабочие должны на следующий после заключения контракта день.

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