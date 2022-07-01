Стоимость автоэвакуации и штрафстоянки выросла в Кемерове

Соответствующее постановление появилось в электронном бюллетене администрации Кемерова. Согласно документу от 30 июня 2022 года, работа "Центра организации дорожного движения" оценивается теперь по-другому. Новые расценки установлены до 31 декабря 2025 года.

К примеру, один час работы автоэвакуатора Hyundai подорожал с 1440 рублей до 1 560 рублей, автоэвакуатора с манипулятором – с 1 725 до 1 867,5 рубля, автогидроподъемника Hyundai – с 1 340 рублей до 1 450 рублей. При этом эвакуация машины весом до трех тонн стоит 1 402,5 рубля (было 1 295 рублей), а более тяжелого транспорта – 2 075 рублей (было 1 915 рублей).

Нахождение автомобиля на платной штрафстоянке теперь стоит 1 347,5 рубля в месяц (раньше – 1 295 рублей) и 47,5 рубля за сутки.

Напомним, сегодня, 1 июля, кемеровчане сообщили о массовой автоэвакуации в Ленинском районе города.