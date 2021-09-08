Стихийный мемориал в память об убитых 10-летних ученицах возник у школы в Киселевске

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Жители Кемеровской области принесли цветы и игрушки к школе, где обучались убитые в Киселевске 10-летние школьницы.

Цветы и мягкие детские игрушки появились возле крыльца школы №25 в городе Киселевск, где обучались две убитые и изнасилованные 10-летние девочки. О появлении стихийного мемориала возле стен общеобразовательного учреждения сообщило издание РИА "Новости".


Ранее волонтеры приступили к поискам двух учениц, которые покинули занятия, но домой так и не вернулись. Позже стало известно, что детей нашли мертвыми, а местные стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве двух детей 41-летнего жителя Кузбасса. Мужчина сознался в убийстве и изнасиловании школьниц, а СК опубликовал видео с места обнаружения тел погибших девочек.

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