Стихийная свалка из шприцов и мусора образовалась во дворе кузбасского города

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Плохая уборка подъездов и придомовой территории возмутила жителей Ленинска-Кузнецкого. Жалобу горожане опубликовали в Сети.

О проблеме, сложившейся в доме № 8Б, расположенном на улице Спасстанция, местные жители рассказали в одном из крупных городских сообществ, освещающих новости города.


Таким образом, следуя тексту из публикации в Сети, на придомовой территории и в самом здании, расположение которого указано выше, уборка мусора производится ненадлежащим образом.


Из проблем горожане особо выделяют детскую площадку, на которой обслуживающая управляющая компания не убирается и вовсе. Там сухая трава и мусор заполонили все пространство для детских игр. Помимо того, никто ничего не делает с лавочками, которые оказались сломаны. Вместе с этим, их давно не красили.


Отмечается также и то, что рядом с домом находятся аварийные стайки. На них же периодически играют дети. Такое проведения досуга может быть опасно для них. Кроме того, за ними горожане замечали крыс, а кучи мусора и шприцы оттуда вовсе не убирают.

Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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