Стихийная свалка исчезла с кемеровской улицы после визита прокуроров

Прокуратура Рудничного района города Кемерово проявила к интерес к свалке строительного мусора на улице Серебряный бор возле дома №24, после чего на указанное место выехали с проверкой.

— Прокурор внес начальнику территориального управления Рудничного района администрации города Кемерово представление, потребовал устранить нарушения закона и ликвидировать свалку, — прокомментировали в ведомстве.

В результате после вмешательства надзорного органа все отходы были ликвидированы.