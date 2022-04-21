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Стихи Маяковского прозвучат на сцене кемеровской филармонии

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Кемеровская филармония приглашает всех желающих насладиться звучанием стихотворных произведений Маяковского в музыкальном формате.

7 мая, суббота, 18:00


Патетическая оратория

"Патетическая оратория" на стихи Владимира Маяковского, созданная в 1959 году, и сегодня поражает необычайностью замысла. Ведь воплощение поэзии Маяковского в музыке – явление само по себе уникальное! Яркий, напористый, броский, новаторский, эпатажный язык поэта нашел неповторимое, выразительное, не менее новаторское воплощение в музыке композитора. Конечно, сегодня мы воспринимаем ораторию иначе, чем тогда, когда она была написана, но главная ее идея актуальна и в наши дни – это безграничная любовь к Родине, к родному Отечеству.


Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр (дирижер Мария Моисеенко)

Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина, дирижер – Ольга Бигеева)


Солисты:

  • Оксана Чепурная,
  • Олег Маликов.

6+

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