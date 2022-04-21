Стихи Маяковского прозвучат на сцене кемеровской филармонии

7 мая, суббота, 18:00
"Патетическая оратория" на стихи Владимира Маяковского, созданная в 1959 году, и сегодня поражает необычайностью замысла. Ведь воплощение поэзии Маяковского в музыке – явление само по себе уникальное! Яркий, напористый, броский, новаторский, эпатажный язык поэта нашел неповторимое, выразительное, не менее новаторское воплощение в музыке композитора. Конечно, сегодня мы воспринимаем ораторию иначе, чем тогда, когда она была написана, но главная ее идея актуальна и в наши дни – это безграничная любовь к Родине, к родному Отечеству.
Исполнители:
Губернаторский симфонический оркестр (дирижер Мария Моисеенко)
Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина, дирижер – Ольга Бигеева)
Солисты:
- Оксана Чепурная,
- Олег Маликов.
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