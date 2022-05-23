Стена жилого дома обрушилась на проспекте в Кемерове

Накануне, 22 мая, в Кемерове обрушилась стена жилого дома. Инцидент произошел в доме №3 по проспекту Ленина. По словам очевидцев, разрушению здания якобы предшествовал хлопок. На снимках, приложенных к постам в социальных сетях, видно, что дом оказался серьезно поврежден из-за обрушения.

‒ ...рухнула стена, был сильный хлопок, рухнула в районе подпорки металлической, ‒ рассказали кемеровчане.

Горожане в комментариях заявили, что дом жилой, однако его никто не населяет. Жители кузбасской столицы предположили, что инцидент мог произойти из-за ветхости здания. Данных о пострадавших не поступало.

Информация о произошедшем уточняется.