Стела в честь нового статуса Кемерова появится в Парке Победы

В своем Instagram-аккаунте мэр города Илья Середюк сообщил о планах по установке стелы, посвященной получению Кемеровом статуса "Города трудовой доблести". Она будет установлена в новой части парка.

- Хотим модернизировать инфраструктуру, добавить часть территории — для установки стелы «Город трудовой доблести, - поделился мэр в соцсети.

Как ранее писала редакция интернет-журнала AVOKA.DO, звание «Города трудовой доблести» Кемерово получил в сентябре 2021 года за заслуги перед страной во времена ВОВ.