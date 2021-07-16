Впечатлениями артистка поделилась в своем аккаунте в соцсетях.

Во время прогулки по набережной Томи она обратила внимание на стелу "Кузбасс" и сравнила ее со знаком "Hollywood" в США. Также Бабушкина восхитилась вечерним пейзажем в кузбасской столице.

— Вот такая красота вечером на набережной в Кемерове. Томь. Красиво! — рассказала актриса.

Гастроли театра Олега Табакова прошли в Кузбассе с 13 по 15 июля. В минувший четверг в Кемерове состоялся спектакль "Кукла для невесты".