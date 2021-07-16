Стела "Кузбасс" напомнила актрисе Кристине Бабушкиной Голливуд

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Актриса театра и кино Кристина Бабушкина прогулялась по кузбасской столице в перерывах между спектаклями Московского театра имени Олега Табакова, прошедшими в двух городах региона и высказала свое мнение в соцсетях.

Впечатлениями артистка поделилась в своем аккаунте в соцсетях.


Во время прогулки по набережной Томи она обратила внимание на стелу "Кузбасс" и сравнила ее со знаком "Hollywood" в США. Также Бабушкина восхитилась вечерним пейзажем в кузбасской столице.

— Вот такая красота вечером на набережной в Кемерове. Томь. Красиво! — рассказала актриса.

Гастроли театра Олега Табакова прошли в Кузбассе с 13 по 15 июля. В минувший четверг в Кемерове состоялся спектакль "Кукла для невесты".

Фото: Кристина Бабушкина/ Instagram

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